شكرا لقرائتكم حلمى طولان لـ Time sports حسن شحاتة الأنسب لقيادة المنتخب المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن حسن شحاتة هوالانسب لقيادة المنتخب الوطنى الأول، وذلك بعد رحيل المكسيكى خافير أجيرى عن قيادة الفراعنة، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

وأضاف طولان في تصريحات لقناة Time sports ان حسن شحاتة هو رجل المرحلة القادمة لان المنتخب سيخوض مباريات فى اكتوبر القادم وتابع حلمى ان المعلم صاحب خبرات كبيرة فى أفريقيا.

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وأكد طولان أن حسن شحاته والجوهري أفضل المدربين على مر العصور، أما ميدو فما زال أمامه بعض الوقت لاكتساب المزيد من الخبرات التدريبية.