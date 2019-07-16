شكرا لقرائتكم بوطيب يعقد جلسة مع خالد جلال والجهاز الطبى قبل العودة لتدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر المغربى خالد بو طيب مهاجم الزمالك لمقر النادي بميت عقبة وعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، وحرص الجهاز الطبي على عقد جلسة مع اللاعب للتأكد من جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات في الفترة المقبلة.

وتعرض بوطيب للإصابة فى الركبة مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر.

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كما خضع يوسف أوباما مهاجم الفريق لجلسة تدريبية اضافية بعد انتهاء التدريبات الجماعية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.