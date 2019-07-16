شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر غياب عدلى القيعى عن برنامج ملك وكتابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى سر غيابه عن برنامج ملك وكتابة اليوم الإثنين والذى يقدمه الإعلامى إبراهيم المنيسى. قال القيعى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إن غيابه عن برنامج ملك وكتابة نظرا لظروف خاصة. ويذاع برنامج ملك وكتابة كل إثنين وخميس فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

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