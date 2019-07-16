شكرا لقرائتكم الشارع المغربي ينتظر حسم مصير رينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب الشارع الرياضي المغربي حسم مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينار وذلك بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا من دور ثمن النهائي. وساد غضب جماهيري في المغرب تجاه رينار عقب إخفاقه للمرة الثانية مع المنتخب الملقب بـ"أسود الأطلس"، بينما أشارت الجامعة المغربية إلى أن المدرب لم يستقل من منصبه حتى الآن، وذلك بعد انتشار أخبار حول عزمه الرحيل عن تدريب المنتخب.

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