مجلس إدارة نادي غنتوت يعقد اجتماعه الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، في الحادية عشرة من صباح اليوم، اجتماعه الأول بمقره في نادي غنتوت، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد في الثالث من يوليو/‏‏تموز الماضي، بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقد نص القرار على تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من سعيد بن حوفان المنصوري «نائباً للرئيس»، مطر سهيل اليبهوني، فارس سهيل اليبهوني، عبدالله محمد أحمد عبدالله دسمال السويدي، ناصر عبدالله سالم سعيد الشامسي، علي سالم حمد مسعود المري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول الهيكل التنظيمي للنادي، ودراسة وبحث الخطة الاستراتيجية، مع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020، واعتماد أنشطة وفعاليات النادي واختيار مقرر لمجلس إدارة النادي في ثوبه الجديد.