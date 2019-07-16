شكرا لقرائتكم خبر عن حب الرمك يجري بشراييني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبياتاً شعرية قال فيها: حب الرمك يجري بشراييني احبها واحــب طاريها الــعــاديات الاســم للسُوره حلف بها وهذا مغليها

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