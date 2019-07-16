الاتحاد المغربي يقيّم رونار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاثنين، أن رئيسه فوزي لقجع يجري عملية تقييم لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية في مصر، مع مدربه الفرنسي هيرفيه رونار، نافياً التقارير عن تقدم الأخير باستقالته.

وقال الاتحاد في بيان، إن لقجع عقد لقاءين الأحد والاثنين مع رونار؛ «لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر»، حيث أقصي بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونفى البيان التقارير المتداولة على نطاق واسع، بأن رونار قد تقدم باستقالته. وأكد الاتحاد أن لقجع والمدرب «تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة».

وكانت مصادر صحفية أكدت أن رونار من أبرز المرشحين لتدريب منتخب السعودية، ولا سيما أن المدرب نفسه كان أشار إلى رحيله عن المغرب بطريقة غير مباشرة، بعد رسالة وجهها للجمهور، إثر الخسارة أمام بنين.