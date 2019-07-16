«الفجيرة» يتعاقد مع الإيفواري مارشال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة عبر موقعه الرسمي، ضم الإيفواري كواسي مارشال ياو (29 عاماً) لاعب المريخ السوداني والعدالة السعودي سابقاً، للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وأمس تم توقيع العقد مع اللاعب لموسم واحد، ليصبح المحترف الثاني في صفوف «الذئاب»، بجانب البرازيلي فرناندو جابرايل الذي تم تجديد عقده للموسم الثاني.

على خط آخر، يغادر فريق الكرة الفجراوي غداً إلى جمهورية التشيك لإقامة المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى التاسع من أغسطس/‏آب المقبل وتتخلله 4 مباريات ودية مع فرق محلية وسعودية قبل العودة لأرض الوطن.

يذكر أن «الفجيرة» تعاقد في وقت سابق مع العديد من اللاعبين المحليين من أجل تقديم مستوى أفضل بعد صراعه على الهبوط خلال الموسم المنصرم، من بينهم محمد سالم الظاهري وعبدالله صالح وأحمد الزيودي، فضلاً عن تجديد عقود الخماسي خليفة خاطر وأحمد موسى وإبراهيم المنصوري وهلال سعيد وبلال يوسف.