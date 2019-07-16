دو لاليجا بطلاً لكأس أبطال إيبيريا في إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دو لاليجا للكفاءات العالية، عن تتويج فريقه لفئة تحت 14 عاماً ببطولة كأس أبطال إيبيريا، إحدى أكبر بطولات الأكاديميات الشبابية المجمعة في العالم، والتي أُقيمت في إسبانيا، وجمعت البطولة عدداً من أفضل الأكاديميات من أوروبا والأمريكتين وآسيا وإفريقيا وأتاحت الفرصة للاعبي كرة القدم الشباب فرصة التباري ضد أقوى الأكاديميات في العالم، وذلك في أجواء تنافسية استثنائية.

وشارك في البطولة فرق من البرازيل وإسبانيا وفرنسا والبرتغال والسويد والولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا ومصر والمغرب والمجر قبل أن يفرض فريق دو لاليجا للكفاءات العالية سيطرته على البطولة ويعود بالكأس بطلًا متوجاً إلى الإمارات.

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وحقق دو لاليجا للكفاءات العالية الفوز على فريق أوكريديجيز الكندي بنتيجة 2-0 في النهائي سجلهما لاعب الفريق نيكولو كوجيلانيش هداف الفريق والذي سجل 12 هدفاً في البطولة وفاز بلقب رجل المباراة في 4 مباريات.

ومن المُنتظر أن تسافر فرق مركز دو لاليجا للكفاءات العالية فئات تحت 15 وتحت 16 وتحت 17 سنة إلى المعسكر الكشفي السنوي في ماربيا بإسبانيا يوم 15 أغسطس المُقبل، حيث يلعبون هناك عدداً من المُباريات التنافسية ضد مجموعة من أفضل فرق الدوري الإسباني«ريال بيتيس، إشبيلية، ملقا وغيرها» من نفس فئاتهم العُمرية ويتم ذلك تحت أعين كاشفي الأندية الإسبانية.

ونجح المركز في ثلاث سنوات من ضم أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء الدولة، فضلًا عن فوز فريفه بالبطولة الرسمية للأكاديميات 3 مرات كما طلبت عدة أندية إسبانية 15 لاعباً من لاعبي الكفاءات العالية للخضوع في فترات معايشة في إسبانيا، وانتقل عدد من لاعبي المركز إلى أندية ومُنتخبات محلية وإقليمية وعالمية مثل أندية النصر والجزيرة والعين (الإمارات)، ونادي النجمة اللبناني، والمنتخب البوليفي لكرة القدم، والمنتخب الهندي لكرة القدم والمنتخب الأردني لكرة القدم.