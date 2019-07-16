خورفكان يغادر إلى معسكر مصر اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغادر فريق الكرة بنادي خورفكان إلى جمهورية مصر العربية صباح اليوم لإقامة المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى السادس من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد الذي يشهد صعود «النسور» لدوري الخليج العربي بعد غياب استمر عشر سنوات، وتضم البعثة التي يترأسها نايف حسن المنصوري عضو شركة كرة القدم والمدير المالي، 25 لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي.

وأكد المنصوري أن ناديه يعي أهمية المرحلة القادمة ويسعى جاهداً إلى تسخير كل الامكانيات المتاحة مع ضبط برنامج إعداد ناجح يضمن مسيرة موفقة للفريق في دوري المحترفين، لافتاً إلى أن هناك أكثر من لاعب سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين يجري التفاوض معهم، معرباً عن آماله بأن يوفق الفريق في حسم كل الأمور قبل العودة من المعسكر الخارجي الذي ستتخلله أكثر من خمس مباريات ودية مع الفرق المصرية وبعض الفرق الزائرة.