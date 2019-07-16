الصحف الجزائرية: الشعب يريد كأس إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغنت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاثنين بما وصفته ب«الإنجاز البطولي» للمنتخب الجزائري الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وقد تصدرت صورته واجهة أغلب الصحف.

ونشرت صحيفة «كومبيتيسيون» عنواناً بالإنجليزية «سحر محرز»، كما نقلت تصريحاً للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني والذي جاء من ضربة حرة.

وكتبت «الشروق» عنواناً عريضاً «مبروك» كما أكدت صحيفة «الخبر» أن «الشعب يريد كأس إفريقيا»، وكتبت صحيفة «ليبرتي»: «الخضر في النهائي بعد 29 عاماً»، وتوقعت صحيفة «المجاهد» الحكومية تتويج منتخب بلادها باللقب القاري.