«أبوظبي 36» بطلاً للمرحلة الثانية من تحدي أوجستو للفورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق أبوظبي للزوارق السريعة تألقه في منافسات التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2، والذي أقيم في مدينة أوجستو البولندية أمس، وتمكن زورق «أبوظبي 36» من إحراز لقب سباق المرحلة الثانية من الجولة، في حين حل زورق «أبوظبي 35» في المركز السادس في السباق الثاني، وبتلك النتيجة يكون زورق «أبوظبي 36» قد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية ووصافة العالم في الترتيب العام للبطولة، ليلحق بزورق «أبوظبي 35»، والذي كان قد حسم اللقب والذهبية أمس قبل نهاية التحدي بمرحلة كاملة.

وكانت المنافسة في المرحلة قد شهدت مشاركة 14 زورقاً تمكن خلالها زورق «أبوظبي 36» من احتلال الصدارة من البداية، وتمر الدورات مع محاولات شرسة من زورق «نوليت 2» الروسي من أجل التقدم للأمام، والذي نجح في أن يصل للمركز الأول مع بداية الساعة الثالثة من السباق، محققاً 247 دورة.

وبعد المرحلة الثانية وصل زورق «أبوظبي 35» إلى النقطة رقم 50 في الترتيب العام في حين وصل زورق «أبوظبي 36» للنقطة رقم 48 في المركز الثاني، وحل ثالثاً على مستوى العالم زورق نافاريك الفرنسي برصيد44 نقطة، وحقق الفريق الإماراتي المعادلة الصعبة للمرة الأولى في تاريخه بإحراز اللقب والوصافة في المنافسة.

وساهم في صناعة الفوز محاربو فريق أبوظبي الثمانية وهم: راشد القمزي، وماجد المنصوري، وراشد الرميثي، وراشد الطاير، ومحمد المحيربي، وفالح المنصوري، وشون تورنتي وتوليو أباتي، حيث رسم الأبطال معاً أجمل صورة للفريق الإماراتي في المشهد الختامي للبطولة.

وهنأ سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي رياضة الإمارات بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه لم يأت من فراغ، وقال: «المنافسة امتدت قرابة ال36 ساعة توزعت على الجزأين الخاصين بالتحدي، وكان لا بد وأن نحافظ على نفس المستوى طوال مراحل التحدي، وأن نبقى على نفس الأداء، نحمد الله على ابتعاد الأعطال عنا في الأوقات الحرجة، اجتزنا المراحل الصعبة ووصلنا إلى الاطمئنان إلى النتائج».

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وقال الرميثي: «لدينا الآن عمل ضخم يتمثل في الإعداد للبطولات الدولية المقبلة وسيكون أمامنا مهمة المشاركة في بطولة العالم «للاكس كات» بعد أيام قليلة، ولاحقاً مهمة الحفاظ على صدارة الترتيب العام في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 وأيضاً صدارة بطولة العالم للدراجات المائية».

أما النجم المخضرم ماجد المنصوري الذي قاد زورق «أبوظبي 36» إلى الفوز وتحقيق لقب السباق الثاني عندما بدأ قيادة الزورق مع أول ساعة ونصف من السباق، وحقق المنصوري أسرع دورة في السباق بزمن قدره دقيقة و6 ثوان كي يكسر أفضل رقم بين كافة المشاركين في المنافسة.

ويؤكد المنصوري أن الإنجاز تحقق بجهد جماعي وعمل متواصل لكل أعضاء الفريق للفريق، وقال: «عملنا معاً طوال الساعات ال6 من أجل أن نبقى في الصدارة، تعرضنا لضغوط بسيطة من زورق نوليت الروسي، ولكن تركيزنا كان منصباً على الحفاظ على الصدارة، خاصة وأنها كانت المفتاح من أجل الوصول إلى وصافة العالم».

إهداء الإنجاز إلى سلطان بن خليفة

أهدى طاقم الفريق الإنجاز بتحقيق الذهبية والفضية إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، معتبراً أن دعم سموه الدائم سبب رئيسي في وصوله لأفضل الإنجازات وأعلى المراتب دوماً.