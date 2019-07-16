منتخب ناشئي المبارزة يتأهب لبطولة السيركت الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل استعدادات المنتخب الوطني للمبارزة للناشئين، للمشاركة ببطولة السيركت الآسيوي التي ستقام بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 20 وحتى 23 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون واللاعبات إلى برنامج مكثف للتدريبات البدنية والفنية تحت إشراف المدرب أسامه عادل مدرب المنتخب الوطني لسلاح الفلورية، وذلك بالصالة الرياضية لمدرسة أحمد بن راشد بمنطقة محيصنة بدبي.

وحضرت د. هدى المطروشي أمس التدريب الصباحي للمنتخب الوطني وأثنت على اللاعبين واللاعبات والروح العالية التي تسود الجميع، وعقدت جلسة تحفيزيه مع اللاعبين واللاعبات المشاركات بحضور إبراهيم خالد، مدير الاتحاد، وأشواق المصعبي الحكم الدولي وإدارية البعثة المشاركة بعمان، وأكدت هدى المطروشي أن مجرد اختيارهم للانضمام للمنتخب الوطني هو شرف يتمناه جميع الرياضيين، لأن علم دولة الإمارات غال، ويستحق من الجميع بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعه عالياً خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

وأوصت اللاعبين بأن يكونوا سفراء لرياضة دولة الإمارات وتمثيلهم الدولة التمثيل المشرف، وأكدت لهم ضرورة بذل الجهد والعرق والتحلي بالإصرار والعزيمة التي تميز جميع لاعبي المنتخبات الوطنية للمبارزة.

وتضم بعثة منتخب الإمارات، أشواق المصعبي مديرا إداريا للفريق وحكما دوليا بالبطولة، والمدرب أسامة عادل، واللاعبين عبدالرحمن الحوسني وعبدالله عيسى ومحمد سعيد الصايغ وخالد عنبر ومن اللاعبات كل من موضي الكعبي وعزة الكعبي وشيخة الزعابي وزينب جعفر وشما جاسم ولينا الكعبي في سلاح الفلورية.