تواصل فعاليات ملتقى السمالية الصيفي في أسبوعه الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت فعاليات الأسبوع الثالث من ملتقى السمالية الصيفي 2019 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيه ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى 31 من يوليو الجاري في جزيرة السمالية ومراكز النادي المختلفة.

وشهدت جزيرة السمالية اليوم جولة لحميد سعيد بو لاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بالنادي، وعبدالله محمد جابر المحيربي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومديري الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام والموظفين؛ على فعاليات وبرامج الملتقى، تفقدوا من خلالها سير العمل ومستوى الأداء.

وقال حميد بو لاحج الرميثي: إن جزيرة السمالية تعد جزيرة المحافظة على التراث والقيم والعادات والتقاليد، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، حارس التراث، لدوره الكبير في المحافظة على التراث لأكثر من 26 سنة، وقال الرميثي: «ظللنا نعلم خلالها أبناءنا عاداتنا وتقاليدنا»، مشيراً إلى أن الإمارات محافظة على تراثها رغم التقدم الحضاري والتكنولوجي الذي تشهده الدولة، وقدم الشكر لنادي تراث الإمارات والقائمين عليه.

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وشملت الجولة أيضاً، زيارة إلى المسبح الأولمبي في الجزيرة الذي يستقبل سباحي النادي في معسكر داخلي منذ الأول من يوليو الجاري بجانب استضافة تدريبات المنتخب الوطني للسباحة بالتزامن مع الملتقى في إطار التعاون بين النادي واتحاد الإمارات العربية للسباحة.

وشهدت أنشطة اليوم تطبيق برنامج عام التسامح ضمن برامج ملتقى السمالية الصيفي للطلاب المشاركين، حيث تعرف الطلاب إلى شجرة الغاف والسبب في اختيارها شعاراً للتسامح في الدولة، كما تعرفوا إلى أهميتها البيئية والرمزية، وامتدادها التاريخي في الدولة لأكثر من 2000 عام، وفي ختام البرنامج التقط الطلاب صورة جماعية تحت أكبر شجرة غاف في جزيرة السمالية.

وكانت فعاليات يومي الأحد والاثنين في الجزيرة، شهدت مشاركة واسعة من طلاب مراكز أبوظبي والسمحة والوثبة، الذين تلقوا بجانب أنشطة الفروسية والهجن، عدداً من الورش التراثية المتخصصة، حيث قدم كل من الخبير والمدرب التراثي حثبور الرميثي والمدرب التراثي والفني محمد عتيق المحيربي، ورشاً عن الغوص وأدواته ومهاراته، واللؤلؤ ومسمياته وتجارته، وأنواع المحار وأسمائه وخصائصه.