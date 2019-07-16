نادي المدام يدشّن أنشطته الصيفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية مجلس الشارقة الرياضي، افتتح نادي المدام نشاطه الصيفي تحت شعار «عطلتنا غير» لعام 2019، والذي يشتمل على فعاليات رياضية وتراثية، ومعسكراً للذكاء والتطوير وبناء الشخصية لدى المنتسبين للنشاط الصيفي هذا الموسم.

وأشاد سلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي بالمشاركة الإيجابية والكبيرة من قبل المنتسبين للنشاط الصيفي في نادي المدام، معرباً عن ترحيبه بجميع أبناء المنطقة في النادي، وقال إن الإدارة ستوفر كل سبل الراحة والإبداع في مختلف مجالات الأنشطة الصيفية، وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الرعاية الكريمة للأنشطة الصيفية في أندية الإمارة الباسمة.

ويضم البرنامج أنشطة في مختلف المجالات، من أهمها أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، وأول الأنشطة التي شارك فيها جميع المنتسبين «حملة تنظيف المساجد»، التي استهدفت عدداً من مساجد منطقة المدام، والمشاركة في تنظيفها للحفاظ عليها، وفي اليوم الأول للنشاط للصيفي، قدم الدكتور محمود محاضرة تعريفية للمنتسبين حول برامج الأنشطة الصيفية وأهميتها وفوائدها من خلال استثمار القدرات والمواهب لدى المنتسبي.

وأثنى علي الراشدي عضو مجلس الإدارة على الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات النشاط الصيفي وتحقيق الاستفادة المرجوة، وتمنى للمنتسبين قضاء أسعد الأوقات في النادي.