شكرا لقرائتكم خبر عن كمارا يختار الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
بات الهلال على مشارف التوقيع مع مهاجم القادسية هارون كمارا؛ ليصبح أول صفقة محلية يجلبها أزرق العاصمة، بعد الانتهاء من التعاقد الخارجي الأول مع الكوري الجنوبي هيون سو.
وحسمت رغبة اللاعب الأمور لصالح الهلال بنسبة كبيرة، بعد تساوي العرض المادي المقدم منه ومن منافسه الاتحاد بواقع 15 مليون ريال. وينتظر أن تشهد الساعات القادمة إعلان إدارتي الهلال والقادسية انتهاء الصفقة، ما لم تحدث تحولات مفاجئة.
ودياً، تغلب أهلي جدة على فارازدين الكرواتي 3-2 ضمن استعدادات الأول للموسم الجديد، وسجل للأهلي السوري عمر السومة وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري.
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