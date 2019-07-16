أبطال الثقة يتألقون في دولية ألمانيا لقوى المعاقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق أبطال نادي الثقة للمعاقين، نتائج رائعة، وأرقاماً شخصية وعالمية جديدة، خلال مشاركتهم في منافسات بطولة ألمانيا الدولية المفتوحة لألعاب القوى للمعاقين، وذلك ضمن برامج استعدادات لاعبي نادي الثقة للاستحقاقات القادمة، وأهمها بطولة العالم للشباب، وبطولة ألعاب غرب آسيا، وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل.

وشهدت المنافسات تألقاً كبيراً للبطل العالمي أحمد الحوسني الذي نجح في تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات دفع الجلة ورمي القرص والرمح، كما تألق البطل المخضرم بدر عباس الحوسني، ونجح في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات 5000م وفضيتين في مسابقات 1500م و800م كما استطاع البطل الشاب يحيى البلوشي تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات 100م، وشهدت البطولة مشاركة متميزة وتحقيق أرقام شخصية جديدة للاعبي الشباب خليفة السويدي ومحمد الشحي.

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وتضم بعثة نادي الثقة كلاً من مريم الشحي عضوة مجلس إدارة نادي الثقة «رئيساً للبعثة»، وعبدالناصر براهمية «مديراً فنياً»، ومحمد بالخير «مدرباً»، وسعاد اتغلبت «مدربة»، وساجان توان «مساعداً للمدرب» وأخصائي العلاج الطبيعي محمد شعبان وشاندرا، إضافة إلى البطل العالمي بدر عباس، وأحمد الحوسني، ويحيى البلوشي، ومحمد الشحي، وخليفة السويدي، واللاعبتين شمة عبدالعزيز، وشيخة عبدالعزيز.

وفي اتصال هاتفي، اطمأن الدكتور طارق سلطان بن خادم على أعضاء البعثة، مثمناً النتائج الرائعة للاعبي النادي، ومشيراً إلى أن إدارة النادي تدعم بكل قوة اللاعبين من خلال توفير الظروف الملائمة.من جانبه، أشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالأداء الرائع لأبطال الثقة، مؤكداً أن معسكر الفريق الأوروبي والمشاركة في البطولات الدولية يحقق الهدف المرجو منه وهو الارتقاء بمستوى اللاعبين الفني والبدني لأفضل المستويات.

وأكدت مريم الشحي عضوة مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيسة البعثة أن جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ويبذلون أقصى جهد للاستفادة من المعسكر والبطولات الأوروبية للوصول بالمستوى الفني والبدني لأعلى المستويات للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة.