الزمالك: جلسة مع بيراميدز الخميس لحسم صفقات بين الناديين.. وعواد يقترب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هناك جلسة ستجمعه بمسئولى نادى بيراميدز الخميس المقبل لحسم بعض الصفقات. أضاف منصور فى تصريحات لـ برنامج " الزمالك اليوم " :" خالد جلال المدير الفنى سيحدد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم عقب انتهاء مباريات الدورى". تابع رئيس الزمالك إن الفريق الأبيض قادر على حسم 4 بطولات فى 8 مباريات. Advertisements وقال إنه اتخذ خطوات مهمة فى صفقة ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى، مؤكدا " اتخذنا خطوات مهمة مع محمد عواد ومع رئيس النادى لضم الحارس". تابع رئيس الزمالك :" جمهور الإسماعيلى محترم وما يحدث من قلة لن يهز العلاقة بين الناديين".

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