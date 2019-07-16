شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد موصول بن شرقى للقاهرة بعد التوقيع رسميا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد وصول اللاعب الشهير أشرف شرقى نجم فريق الهلال السعودى للقاهرة لتقديمه إلى الإعلام. Advertisements وتعاقد الزمالك مع أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات وفقا لما أكده مرتضى منصور رئيس النادى خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" . وأكد مرتضى منصور أن اشرف بن شرقى سيصل القاهرة الأربعاء المقبل فى مؤتمر صحفى رسمى، مؤكدًا أنه واحد من أفضل اللاعبين فى القارة السمراء ونجم من نجوم الكرة المغربية.

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