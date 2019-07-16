شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 15/ 7/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الموافق 15/ 7/ 2019 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، المقاصة يطلب 40 مليون جنيه مقابل بيع أنطوى.. ويرفض التبادل، فرمان الإسماعيلى يهدد بقاء أيمن حفنى مع الأبيض والسبب محمد عواد، وإمام عاشور "زملكاوى" .. 20 مليون جنيه تنصر الزمالك على بيراميدز.

المقاصة يطلب 40 مليون جنيه مقابل بيع أنطوى للزمالك.. ويرفض التبادل

رفض مسئولو نادى مصر المقاصة، دخول الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق فى صفقة تباديلة مع الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما دخل اللاعب الغانى ضمن حسابات الأبيض لتدعيم خط هجومه.

إمام عاشور "زملكاوى" .. 20 مليون جنيه تنصر الزمالك على بيراميدز

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض ينهى حالياً صفقة ضم إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المُعار لحرس الحدود، بعدما وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات حيث تابع المصدر ذاته إن الصفقة سيتم الانتهاء منها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

الزمالك يشد من أزر ساسى بعد ركلة جزاء السنغال ويتفقان على موعد الانضمام للتدريب

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تواصل مسئولو الزمالك والجهاز الفنى، مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس، للشد من أزره بعد إهداره ركلة جزاء أمام السنغال فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، وعدم وصول نسور قرطاج لنهائى أمم أفريقيا.

فرمان الإسماعيلى يهدد بقاء أيمن حفنى مع الزمالك والسبب محمد عواد

وضع مسئولى نادى الإسماعيلى شرطًا للموافقة على بيع محمد عواد حارس مرمى الدراويش لنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل تمسك الأبيض بضم الحارس بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا 2019.

الزمالك يطلب ضم طارق طه من الإسماعيلى طلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات طارق طه ظهير أيسر فريق الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة فى ظل اقتراب بهاء مجدى من الرحيل.

حلمى طولان: شخصيتى لا تصلح لتدريب الزمالك حاليا