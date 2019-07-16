شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك إن أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى وقع للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم. Advertisements أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" حصلنا على خدمات أشرف بن شرقى لمدة 3 مواسم". وتابع رئيس الزمالك، أن المفاوضات ما زالت جارية فى الوقت الحالى لحسم موقف حميد أحداد.

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