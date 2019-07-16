شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: روقة وعماد فتحى إعارة لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موافقته الرسمية على انتقال الثنائى عماد فتحى ومحمد أشرف روقة لاعب الفريق الكروى الأول إلى سموحة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور إنه وافق نهائيًا على انتقال اللاعبين، على أن يكون هناك توقيع عقود ثلاثية مع اللاعبين عقب الانتهاء من تمديد تعاقدهم فى القلعة البيضاء لمواسم إضافية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه نادى الزمالك موافقته على رحيل رزاق سيسيه وأحمد رفعت على سبيل الاعارة للاتحاد السكندرى واسلام جمال بنظام البيع النهائى.

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