شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات طاهر طاهر من ذاكرة "سوبر كورة".. من قلبه وروحه أهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، عن بدايته مع عالم كرة القدم وقبوله فى قطاع الناشئين بذئاب الجبل.

أكد طاهر طاهر فى تصريحات سابقة مسجلة بالصوت والصورة أنه بدأ لعب كرة القدم فى نادى الجزيرة، وبعدها انتقل لإحدى الأكاديميات ثم حط الرحال فى اختبارات ناشئى 96 بالمقاولون العرب.

وروى طاهر طاهر كيفية ذهابه لاختبارات الناشئين بالمقاولون العرب قائلا: "ذهبت لاختبارات الناشئين بقميص الأهلى ووجه لى أحد المسئولين سؤالا مفاده أنت كنت عايز تروح الأهلى فقلت أيوة وبعدها تم قبولى فى الاختبارات".

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