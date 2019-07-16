شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز ينظم دراسات تدريب دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مسئولو اتحاد الجمباز، برئاسة إيهاب أمين، 4 دراسات تدريب دولية للمستوى الثانى، فى فروع الجمباز المختلفة، وذلك فى المركز الأولمبى بالمعادى، بمشاركة عدد كبير من المدربين.

وتقام الدورات التى انطلقت فعالياتها أمس الأحد، فى 4 فروع مختلفة، من أفرع الجمباز وتأتى كالتالى..

الجمباز الفنى رجال ويحضرها 18 مدربا من 4 دول، والجمباز الفنى آنسات بحضور 25 مدربا من 5 دول. فيما تشهد دراسات الإيقاعى حضور 18 مدربة من 3 دول، والأيروبيك يحضرها 20 مدربا من 3 دول، بإجمالى ما يقرب من 80 مدربا ومدربة.

Advertisements

ويشارك المدربون بالدراسة من 8 دول هى الصين وقبرص وإندونيسيا والمغرب والجزائر وتونس وإثيوبيا ومصر. كما تشهد الدورة قيام 7 خبراء بالتدريس، وهم: الاسترالية بيجى ليديك، وسيرجيه شنكار من بيلاروسيا، ومارتا بوبو من إسبانيا ولورديس كارفالو من البرتغال وايفا سوذلوبودا من المجر، ومن بلغاريا ماريان كوليف، ويشرف على الدورة الخبير الإنجليزى كريس ايفانس.

ومن المقرر أن تقام دراسات المستوى الأول فى القاهرة أيضا مطلع الشهر المقبل، على أن تقام دراسات المستوى الثالث خلال شهر سبتمبر.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الدكتور إيهاب أمين أن الدراسات تقام للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد الدولى بهذا الحجم، وأن أهم ما يميزها هو توفير فرص دراسة للمدربين المصريين، وأيضا حرص عدد كبير من المدربين الأجانب على الحضور والمشاركة.

وشهد افتتاح الدورات حضور كل من الدكتور علاء حامد والدكتورة فاتن البطل والدكتورة لمياء عبد الرحمن والمهندسة روان أبو شوشة، وتعد هذه الدراسات هى الأكبر فى تاريخ الاتحاد الدولى للعبة.