شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث الموقف النهائى لأحمد ياسر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة فى الموسم الحالى من أجل الدخول فى مفاوضات مع إدارة ناديه، من أجل التعاقد معه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

وكان أحمد ياسر ريان قد أعير خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى الجونة لمدة 6 أشهر ونجح فى إظهار إمكانياته الفنية والبدنية، الأمر الذى جعل العديد من أندية الدورى تدخل فى مفاوضات مع مسئولى الأهلى من أجل الاستعانة بخدماته.

ويحاول المقاولون العرب فى الوقت الحالى التعاقد مع مهاجم محلى بعد رحيل هداف الفريق أحمد على إلى بيراميدز بعد تسديده للشرط الجزائى.