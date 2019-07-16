شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر صرف نظر الأهلى عن التعاقد مع طاهر محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة السبب الحقيقي وراء التراجع عن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وارتبط اللاعب الدولى الشاب بالتعاقدات الصيفية التى يسعى النادى الأهلى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الجارية.

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