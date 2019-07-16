شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يوافق على رحيل حمدى زكى من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، الموافقة على رحيل محمد حمدى زكى مهاجم الفريق بناء على رؤية الجهاز الفنى الذى رفض الاستعانة باللاعب خلال المباريات التى قادها العميد مع الفريق السكندرى فى الموسم الحالى.

وكان حمدى زكى قد طلب من فرج عامر رئيس سموحه الموافقة له على الرحيل عن النادى بنهاية الموسم الحالى، إلا أن الأخير تحفظ على فكرة الرحيل المجانى وطلب من اللاعب إحضار عرض رسمى لمناقشته بشكل جدى.

وكان حسام حسن قد طلب من جهازه الإدارى مخاطبة جميع اللاعبين لعودتهم للتدريبات بما فيهم الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال الأيام المقبلة باستثناء محمد حمدى زكى، الذى طالبه بمد فترة الراحة أسبوعا آخر وهو ما يؤكد انتهاء العلاقة بين اللاعب والمدير الفنى.