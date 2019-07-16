شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثى الدولى ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وراحة لعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات الزمالك انتظام الثلاثى الدولى محمود علاء ومحمود حمدى الونش وطارق حامد، بعد الراحة التى حصلوا عليها عقب خروج المنتخب الوطنى من أمم أفريقيا 2019، كما حصل عبد الله جمعة على راحة سلبية من التدريبات بإذن من الجهاز الفنى.

واستأنف اليوم الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى فى ميت عقبة، بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ الفريق من اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

واستهل الأبيض المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال للزمالك واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.