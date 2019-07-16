شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة أقوى المرشحين لتدريب المنتخب خلفا لأجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال المعلم حسن شحاتة أقوى المرشحين لتولى تدريب المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للخواجة المكسيكى خافيير أجيرى بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقالته من منصبه، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل استقالة مجلس الجبلاية أيضاً.

ويمتلك حسن شحاتة تاريخاً ناصع البياض مرصعاً بالأرقام القياسية، لقبته الجماهير بـ"المعلم"، فى إشارة لمهاراته لاعباً ومدرباً أسطورياً، ومؤخراً رحب بالعودة لقيادة الفراعنة لاستعادة الأمجاد الكروية رافضاً نغمة كبر سنه.

المعلم توج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 2006 و2008 و2010 فى مصر وغانا وأنجولا على التوالى، كما حقق بطولة دورة الألعاب العربية عام 2007.

ويعزز فرص عودة المعلم حسن شحاتة لقيادة الفراعنة علاقته المتميزة باللاعبين والتى لا تزال قائمة ليومنا هذا، فضلاً عن الانضباط الذى يتمتع به المدرب الأسبق للمنتخب الوطنى وهى السمة التى افتقدها الفراعنة فى الآونة الأخيرة بالإضافة لخبرته الأفريقية الطويلة التى تميزه عن باقى المدربين، فضلا عن عينه الثاقبة فى اختيار النجوم لاسيما المحليين الذى يشكلون القوام الرئيسى للمنتخب فهو الأقرب لمتابعتهم عن قرب والأكثر قدرة على استخراج أفضل مالديهم لخدمة المنتخب الوطنى.

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أكد حسن شحاتة أنه جاهز لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إنه من غير المعقول أن أتحدث عن عامل السن وغير قادر على القيادة الفنية للمنتخب المصرى.

وأشار حسن شحاتة إلى أن الاختيار الأنسب للمنتخب المصرى اختيار مدير فنى وطنى وليس أجنبيا خلال الفترة القادمة، ورأينا الفترات الماضية من القادر على تحقيق إنجازات للكرة المصرية، وفى المقابل المدربين الأجانب تستفاد أكثر من العائد المادى دون الاستفادة من خدماتهم.

منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء.

خافيير أجيرى، صاحب الـ60 عاماً الذى تسلم المهمة فى 1 أغسطس 2018، قاد الفراعنة فى 12 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل 25 هدفاً واستقبل 7 أهداف تمت إقالته مؤخرا بعد الخروج من امم افريقيا.