محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن رئيس الزمالك حصول النادي على توقيع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الهلال السعودي للانضمام إلى صفوف الفريق حتى عام 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال رئيس الزمالك لقناة "المحور" صباح اليوم الثلاثاء: "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".
وأضاف: "أنهينا المفاوضات في جلسة سرية بالمغرب، وسيصل اللاعب إلى مصر يوم الأربعاء المقبل".
وأوضح: "بن شرقي يتمتع بإمكانيات رائعة ويبلغ من العمر 24 عاما، ونتفاوض حاليا على دخول مواطنه المغربي حميد أحداد ضمن إحدى الصفقات أو إعارة اللاعب لناد آخر هذا الصيف".
وأتم رئيس الزمالك قائلا: " لدينا فائض في خزينة النادي يُقدر بـ160 مليون جنيه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رئيس الزمالك يعلن أولى صفقات النادي الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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