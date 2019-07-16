رئيس الزمالك يعتذر لجماهير الجزائر ويعنف ضيوف برنامج بقناة المحور على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: اعتذر رئيس نادي الزمالك لجماهير الجزائر عبر برنامج النادي الأبيض علي "قناة المحور" بسبب إعلان الضيوف تشجيعهم لمنتخب السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية. وحل جمال حمزة نجم الزمالك السابق وزميله أحمد رؤوف لاعب الوسط ضيوفاً على برنامج " الزمالك اليوم" وأعلن الأخير دعمه لمنتخب السنغال في النهائي, وتدخل رئيس الزمالك هاتفيا معنفاً الضيف " نادي الزمالك لا يدعم إلا منتخب الجزائر، نحن نلاقي معاملة ممتازة واستقبال حار من الأشقاء ونرتبط معهم بعلاقات تاريخية". Advertisements وتسائل مستنكراً " ما علاقتنا بالسنغال لندعمها؟". وواصل " اعتذر لجماهير الجزائر عن هذا الخطأ، الزمالك وجماهيره خلفكم فى النهائي". وأنهى " أتمنى فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية".

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