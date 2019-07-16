اتحاد الكرة يوضح قانونية عقد كهربا مع الزمالك ويستشهد بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، أن عقد محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الزمالك سليم بنسبة 100%، مؤكدًا أن موقف النادي قانوني وأنه لا يجامل رئيس القلعة البيضاء.

وكان كهربا تخلف عن معسكر الزمالك في قبرص وتوجه إلى تركيا للتوقيع لأحد الأندية التركية، وسط خلاف بين اللاعب ومسؤولي النادي حول قضية تجديد العقد.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "عقد كهربا سليم 100%، حيث دفع الزمالك قيمة قيد اللاعب وتم تسجيل العقود لدى اتحاد الكرة في التوقيت السليم وتم اعتمادها طبقا للوائح والقوانين والتوقيع".

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وأضاف: "إجراءات قيد كهربا سليمة، حيث كان العقد موقعا من اللاعب وقام النادي بقيده لدى الاتحاد في التوقيت المناسب بعد دفع الرسوم في الاتحاد المصري لكرة القدم، الأمر محسوم بالنسبة لنا".

وأكمل: "إذا كانت الرسوم لن تدفع في الشهر الذي تنص عليه اللائحة لما اعترف اتحاد الكرة بالعقود، ولا أعرف ما يستند عليه اللاعب في الوقت الحالي".

وأوضح: "سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن أنصف الأهلي في قضية الهارب كوليبالي، حيث غادر اللاعب مصر دون أن يستند على شيء، ونفس الأمر بالنسبة لعصام الحضري وحصل النادي على مليون و436 ألف دولار".

وأتم عضو الجبلاية السابق قائلا: "ليس لنا أي مصلحة في قيد أي لاعب دون صحة الإجراءات، لا نجامل أحدًا ونقف على مسافة واحدة، حيث سبق واختلفت مع رئيس الزمالك من قبل لكن تم تطبيق قرار شؤون اللاعبين بالنهاية".