نبيل الحلفاوي: لهذا السبب لن أعلق على الجزائر لنهاية بطولة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي نيته عدم التعليق على مباراة نهائي أمم إفريقيا، والمقرر أن تجمع بين منتخبي "الجزائر" و"السنغال".

كتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "طيب.. أظن أن اتجاهي العروبي عمومًا واضح لكل من يتابعني.. وأظن كذلك أن إشادتي بفريق الجزائر ودعمه وتهنئته استمرت منذ بداية البطولة وحتى الآن".

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وتابع: "ولكن مع تحذيري من اندساس عناصر شغب بمناسبة تزايد أعداد جماهير الجزائر تفجرت موجة تجاوزات غير مقبولة وافتراءات تتناقض مع موقفي الموضح أعلاه".

وأوضح: "ولأنني لست ممن تنعكس مواقفهم كرد فعل على حماقات تؤكد بنبرتها ومفرداتها ولهجتها أن تحذيري كان في محله.. رأيت أن أكتفي بقطع الطريق على كل مثير للفتنة بغلق هذا الباب على الأقل".

وأضاف: "وذلك بمتابعة بقية البطولة دون الخوض من جانبي في أي شأن يتعلق بالجزائر الشقيق أو بفريقه، متمنيًا له كل التوفيق".​

