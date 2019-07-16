سألنا الجماهير عن تدريب خليلوزيتش للمنتخب فكانت النتيجة: "75% لا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح "مصراوى " أول أمس على متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "سؤالا حول خليفة أجيرى يتضمن ترشيحاً، لاسم وحيد خليلوزيتش لاختياره مديرا فنيا للمنتخب المصرى بعد الإقصاء من دور ال 16 من بطولة أمم افريقيا مصر 2019.

ويأتى السؤال ضمن أسئلة ست طرحها الموقع تتناولت أهم المرشحين وردود أفعال الناس على ترشيحهم وقبولهم أو رفضهم لهذا الترشيح فى إطار اهتمام الرأى العام بخليفة المدير الفنى المكسيكى الذى أخفق فى أول اختبار فى أهم بطولة قارية والمقامة على أرض مصر.

الخليج 365 كان قد طرح استفتاء حول ترشيح اسم حسام حسن والفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب وقوبلا بالرفض فيما وافق الزوار على حسن شحاتة بنسبة 53.4% ومانويل جوزيه بنسبة 55.4% :

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ورفض معظم المتفاعلين مع السؤال على صفحة "الخليج 365" على فيس بوك على تولي وحيد خليلوزيتش مهمة تدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي أقاله هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، ليحصل مدرب نانت الفرنسي عل أكثر ثاني نسبة للرفض بعد حسام البدري.

فقد رفضت نسبة 75.1% تولي خليلوزيتش مسئولية تدريب المنتخب ووافقت نسبة 17.2% إجمالي التعليقات، ولم تشارك نسبة 7.7% في الإجابة. حيث اكتفوا بالتعليق فقط.

ورأى الرافضون إن المدرب الأجنبي لا يصلح في هذه الفترة لتدريب المنتخب فيما رأى الموافقون خليلوزيتش مدرب يتمتع بسيرة ذاتية قوية ومعرفة بالقارة الأفريقية وله تجربة مع منتخب الجزائر جديرة بالأحترام

وأنهت بوابة مصراوى اسئلتها على حسابها على فيس بوك اليوم ، الأثنين، وستقوم بنشر حصاد لاسئلتها الست التى طرحتها .