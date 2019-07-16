يوسف المساكني يغيب عن مواجهة تونس ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعرض منتخب تونس لضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا لتحديد المركزي الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.
وأعلن منتخب تونس غياب الثنائي يوسف المساكني والحارس معز حسن عن مباراة نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.
ومن المقرر ان يلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في الكان.
وتأكد غياب الحارس معز حسن لعشرة أيام فيما يحتاج يوسف المساكني لأسبوعين ما يعني غيابهما عن لقاء نيجيريا المقبل.
وكان منتخب تونس قد خسر مواجهة نصف النهائي أمام السنغال، بينما تفوق منتخب الجزائر على نظيره النيجيري في اللقاء الثاني لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
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