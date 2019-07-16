جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، جهاد جريشة لإدارة مواجهة تونس و نيجيريا ، لتحديد صاحب المركز الثالث، والذي يحتضنه ملعب السلام بالقاهرة يوم الأربعاء. ويدير المباراة تحكيميا جريشة، ويعاونه كل من المصري محمود أبو رجال مساعد أول والتشادي عيسى يايا مساعد ثاني و والبوتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا. ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره النيجيري مساء الأربعاء المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. وكان منتخب تونس قد خسر مواجهة نصف النهائي أمام السنغال، بينما تفوق منتخب الجزائر على نظيره النيجيري في اللقاء الثاني لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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