الجزائر تنقل 5 آلاف مشجع للقاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر-(د ب أ):

قررت الحكومة الجزائرية نقل نحو 5 آلاف مشجع إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتراس رئيس الوزراء نور الدين بدوي، اليوم الاثنين اجتماعا وزاريا موسعا توصل لإقامة جسر جوي لنقل مشجعي "الخضر" إلى القاهرة عبر 28 طائرة من بينها 9 طائرات عسكرية ستقوم بنقل 870 مشجعا.

ومن المتوقع أن يصل اجمالي عدد المشجعين إلى 4800 مشجع.

يشار إلى أن الجزائر توجت مرة واحدة بكأس أمم إفريقيا في عام 1990، عندما أقيمت البطولة على أرضها.