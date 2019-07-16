شهدت ودية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق أوكام الاسباني الغاء المباراة بعد بداية الشوط الثاني من المباراة، بعدما رفض لاسارتي استكمال لعدم تكافؤ مستوى لاعبو الفريق المنافس، ونجح لاعبو الأهلي في انهاء الشوط الأول من المباراة التي يخوضها القلعة الحمراء خلال معسكر إليكاني بإسبانيا الفوز بستة أهداف نظيفة. سجل أهداف الأهلي كل من جونيور اجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد ازارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي.
مع بداية الشوط الثاني أحرز الأهلي الهدف السابع، بعدها فوجئ الجهاز الفني للأهلي بأن فريق أوكام الإسباني بدأ في إجراء تغييرات ودخول بعض اللاعبين الشباب وصغار السن، الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني للأهلي ورفض استكمال المباراة، بعدها أجرى لاسارتي تقسيمة بين اللاعبين، المتواجدين في معسكر الفريق، لإشراك كل اللاعبين،
وخاض الأهلي وديتين خلال معسكره بإسبانيا، الأولى مع سوكر سمارت الإسباني وفاز فيها بتسعة أهداف دون رد، ثم تعادل في المباراة الثانية مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل منهما، استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدوري، الذي يتصدرها الفريق برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة في معسكر الأهلي تشعل غضب مارتن لاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.