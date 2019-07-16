أزمة في معسكر الأهلي تشعل غضب مارتن لاسارتي

شهدت ودية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق أوكام الاسباني الغاء المباراة بعد بداية الشوط الثاني من المباراة، بعدما رفض لاسارتي استكمال لعدم تكافؤ مستوى لاعبو الفريق المنافس، ونجح لاعبو الأهلي في انهاء الشوط الأول من المباراة التي يخوضها القلعة الحمراء خلال معسكر إليكاني بإسبانيا الفوز بستة أهداف نظيفة. سجل أهداف الأهلي كل من جونيور اجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد ازارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي.

مع بداية الشوط الثاني أحرز الأهلي الهدف السابع، بعدها فوجئ الجهاز الفني للأهلي بأن فريق أوكام الإسباني بدأ في إجراء تغييرات ودخول بعض اللاعبين الشباب وصغار السن، الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني للأهلي ورفض استكمال المباراة، بعدها أجرى لاسارتي تقسيمة بين اللاعبين، المتواجدين في معسكر الفريق، لإشراك كل اللاعبين،

وخاض الأهلي وديتين خلال معسكره بإسبانيا، الأولى مع سوكر سمارت الإسباني وفاز فيها بتسعة أهداف دون رد، ثم تعادل في المباراة الثانية مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل منهما، استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدوري، الذي يتصدرها الفريق برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك.