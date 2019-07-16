برشلونة يفتتح ملعب يوهان كرويف أرينا في أغسطس

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين أنه سيفتتح ملعب يوهان كرويف، بمدينة جوان جامبر الرياضية يوم 27 أغسطس (آب) المقبل، وسيكشف النقاب قبل ذلك بيوم عن تمثال الأسطورة الهولندي الراحل.
وكشف النادي الكاتالوني في بيانه أن الملعب الجديد سيكون أول ملامح مشروع فضاء برشلونة الجديد، الذي يقتضي بإعادة تصميم المنطقة المحيطة بملعب كامب نو.
كما كشف النادي عن المرحلة الجديدة التي ستشهدها قناة النادي (Barca TV)، بإضافة التقنية عالية الوضوح (HD) من داخل الاستوديوهات الجديدة (Barca Studios).
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