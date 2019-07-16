مجدي عبدالغني: عقد محمود كهرباء سليم 100%

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن عقد محمود عبد المنعم كهربا سليم مع الفريق بنسبة ١٠٠٪ وفقا لما لدينا من مستندات.

وتابع عبد الغني في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم" ،"العقد سليم ولا دخل لنا توقيعه على بياض أو غيره وليس لدينا مصلحة أن نوثق العقد في غير مدته القانونية".

وأكمل " اذا جاء الزمالك في مدته غير القانونية فلن يتم توثيقه من جانب الجبلاية".

وأضاف" لا أعرف فيما يستند إليه كهربا في موقفه لفسخ التعاقد مع الزمالك، اختلفت كثيرا مع رئيس نادي الزمالك لكننا لا نجامله في قضية كهربا".