حضر خالد بو طيب مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمقر النادي اليوم وعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال.
وحرص الجهاز الطبي على عقد جلسة مع اللاعب للتأكد من جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات في الفترة المقبلة.
وتعرض بوطيب للإصابة مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر. ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الطبي يتأكد من جاهزية خالد بو طيب لمشاركته في مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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