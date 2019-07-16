خالد جلال: لا صحة لرحيل أي لاعب من الزمالك حاليًا

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة أكد فيها أنه انتشر في وسائل الإعلام في الفترة الاخيرة شائعات عن رحيل بعض اللاعبين عن الفريق في الفترة الحالية؛ مؤكدا أن

هذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة.

وشدد جلال على أنه لن يرحل أي لاعب من الزمالك ولم تتم الموافقة على رحيل أي لاعب، موضحا

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: "نحن في مرحلة مهمة والحديث عن رحيل اللاعبين ليس في هذا التوقيت ، وسيكون بعد انتهاء الموسم وتقديم تقرير لمجلس الادارة، وكل من يتحدث عن رحيل اللاعبين في الإعلام هدفه هدم النادي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.