وجه خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة أكد فيها أنه انتشر في وسائل الإعلام في الفترة الاخيرة شائعات عن رحيل بعض اللاعبين عن الفريق في الفترة الحالية؛ مؤكدا أنهذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة.
وشدد جلال على أنه لن يرحل أي لاعب من الزمالك ولم تتم الموافقة على رحيل أي لاعب، موضحا
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال: لا صحة لرحيل أي لاعب من الزمالك حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.