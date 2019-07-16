اخبار الرياضه

خالد جلال: لا صحة لرحيل أي لاعب من الزمالك حاليًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة أكد فيها أنه انتشر في وسائل الإعلام في الفترة الاخيرة شائعات عن رحيل بعض اللاعبين عن الفريق في الفترة الحالية؛ مؤكدا أن

هذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة.

 

وشدد جلال على أنه لن يرحل أي لاعب من الزمالك ولم تتم الموافقة على رحيل أي لاعب، موضحا

Advertisements
: "نحن في مرحلة مهمة والحديث عن رحيل اللاعبين ليس في هذا التوقيت ، وسيكون بعد انتهاء الموسم وتقديم تقرير لمجلس الادارة، وكل من يتحدث عن رحيل اللاعبين في الإعلام هدفه هدم النادي".

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال: لا صحة لرحيل أي لاعب من الزمالك حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا