أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق للزمالك أن تعيين اللاعبين المعتزلين كمدربين للأندية أزمة كبيرة تهدد الكرة المصرية. وقال طولان في تصريحات إذاعية: " ماهي كفاءة وخبرات اللاعب المعتزل ليكون مدربا، ليتولى تدريب لاعبين". وأردف :"أعذر اللاعب الناشئ فهو لا يتأسس بشكل أكاديمي، فاللاعب المعتزل الذي تعين مدربا له ليس لديه أي خبرات أو دراسات لينقلها لهم، وبالتالي يكون البناء والقاعدة التي تم العمل عليها غير سليمة". بشكل أكاديمي، فاللاعب المعتزل الذي تعين مدربا له ليس لديه أي خبرات أو دراسات لينقلها لهم، وبالتالي يكون البناء والقاعدة التي تم العمل عليها غير سليمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلمي طولان: تعيين اللاعبين المعتزلين في التدريب أزمة للكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.