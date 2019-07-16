تونس تقاطع عمومية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، خلال بيان رسمي مقاطعة الجلسة العامة المقبلة للاتحاد الإفريقي "كاف"، مؤكدا أنه تم إخطار الاتحادين الإفريقي والدولي بهذاالقرار.
ولم يكشف الاتحاد التونسي في بيانه، السر وراء الاعتراض على حضور الجمعية العمومية، التي تقام يومالخميس المقبل، في القاهرة.
ويلعب منتخب تونس يوم الأربعاء المقبل، ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأمم أفريقيا، بعد أن خسر نسور قرطاج أمام السنغال في نصف نهائي البطولة.
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