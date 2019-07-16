الزمالك يدعم فرجاني ساسي بعد الهزيمة أمام السنغال

أجرى الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك اتصالا هاتفيا مع فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، من أجل الشد من ازره بعد الخسارة أمام السنغال، في بطولة كأس الأمم الافريقية.

وأكد فرجاني للجهاز الفني أنه سيعود للانتظام في التدريبات، عقب الانتهاء من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا، المقرر لها الأربعاء المقبل على أن ينتظم بعدها

في المران استعدادا لمباراة الزمالك أمام الجونة المقرر لها يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو الجاري.

ويشارك فرجاني مع منتخب تونس، خلال بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليًا، والتي انتهى فيها مشواره بلقاء نصف النهائي أمام السنغال.