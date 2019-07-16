تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

ناقش مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي في الاجتماع الذي جرى مساء اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، حيث جاءت قرارات المجلس على النحو التالي:

وافق المجلس على التعاقد مع ثنائي محترف "لاعب ولاعبة" لتدعيم فريق تنس الطاولة رجال وسيدات

بالنادي قبل المشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في نيجيريا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 4 أغسطس المقبل.

وافق المجلس على سفر طارق جمعة، المدير الفني للغطس بالنادي إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة العالم كمدير

فني للمنتخب الوطني.

وافق المجلس على احتراف ثنائي تنس الطاولة خالد عسر في الدنمارك وكريم ياسر في ألمانيا.

Advertisements

الموافقة على اعتزال أية عادل لاعبة ألعاب القوى.

الموافقة على اعتزال غادة حسام لاعبة كرة اليد.

توفير برنامج احصائي لجهاز كرة السلة سيدات.

كما صدق المجلس على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للتنس بفرع النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.