راحة لعبد الله جمعة من تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، منح عبد الله جمعة راحة اليوم من

التدريبات الجماعية للفريق.

ومنح جلال الإذن إلى جمعة للراحة عن

التدريب اليوم، على أن ينتظم في التدريبات غدا بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.