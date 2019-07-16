راحة لعبد الله جمعة من تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، منح عبد الله جمعة راحة اليوم منالتدريبات الجماعية للفريق.
ومنح جلال الإذن إلى جمعة للراحة عنالتدريب اليوم، على أن ينتظم في التدريبات غدا بشكل طبيعي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.
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