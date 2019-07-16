رياضة | مفاجأة سارة لجماهير النصر بشأن حمدالله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير النصر بشأن حمدالله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق، بشأن الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

ونشر عبدالعزيز بغلف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لاحتفالات الفريق بالتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي معلقًا عليه: "أحبتي جمهور الشمس، لا تلتفتوا لكل مايقال دعوهم يطلقوا الإشاعات حول أمرابط وحمدالله وخلافه، كلهم باقووون".

وأضاف: "دعونا الليله نسترجع الموسم الخالد وأفراحه ونحتفل، ونطقطق دون إساءه أو تجريح".

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأنباء ترددت عن تلقي حمد الله عروضًا مغرية من تركيا وإيطاليا، وكذلك أقتراب النصر من التخلي عن إمرابط، بسبب تقدمه في العمر.