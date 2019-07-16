رياضة | الزمالك يواسي فرجاني ساسي بعد خروج تونس من أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواسي فرجاني ساسي بعد خروج تونس من أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الجهاز الفني والإداري بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس من أجل الشد من أزره بعد الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وتوجيه الدعم له .



وأكد فرجاني ساسي للجهاز الفني للزمالك أنه سيعود للانتظام في التدريبات عقب الانتهاء من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بأمم إفريقيا بين تونس ونيجيريا المقرر لها الأربعاء المقبل على أن ينتظم بعدها في المران في اليوم التالي استعدادا لمباراة الزمالك أمام الجونة المقرر لها الأحد المقبل.