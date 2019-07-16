رياضة | ننفرد.. حسن شحاتة يحزم حقائبه لتدريب المنتخب و"الصقر" مدربا عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد.. حسن شحاتة يحزم حقائبه لتدريب المنتخب و"الصقر" مدربا عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى اتفاق شبه نهائي مع حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل قيادة الفراعنة من جديد خلفاً للمدرب خافيير أجيري.

وأعلن اتحاد الكرة إقالة أجيري من تدريب المنتخب بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا.

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واتفق الوزير مع المعلم على تدريب المنتخب من جديد وإعادة ترتيب صفوف الفراعنة وهو ما رحب به حسن شحاتة.

ومن المقرر أن يشغل أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق منصب المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بناء على طلب حسن شحاتة.

وتوج حسن شحاتة مع المنتخب الوطني بثلاث بطولات أمم إفريقيا أعوام 2006 و2008و2010، في مصر وغانا وأنجولا.